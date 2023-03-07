С начала войны Украина получила 38 миллиардов долларов международной помощи

Главное: За время войны Украина получила международной помощи на 38 миллиардов долларов. Данные НБУ.

Детали: Появился свежий Макроэкономический и монетарный обзор НБУ за март. В нем говорится о международной помощи, которую получила наша страна с начала войны с Россией.

Информируется следующее: «С начала полномасштабного вторжения по состоянию на конец февраля 2023-го года объемы международной помощи превысили 38 миллиардов долларов».

Сообщается также: «Благодаря поступлениям международной финансовой помощи международные резервы росли, начиная с октября 2022-го года, и по состоянию на конец января 2023-го года достигли 29,9 миллиардов долларов».

В тему: В НБУ рассказали о стабилизации валютного рынка.