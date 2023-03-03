Данилов рассказал, что будет с жителями Крыма и Донбасса после деоккупации

Главное: Алексей Данилов заявил, что все граждане Украины должны жить по одним и тем же правилам. Никакой отдельной политики для жителей Крыма и Донбасса после деоккупации не будет.

Детали: Для территорий, которые находились под оккупацией России 9 лет, не должно быть никакой отдельной политики. Об этом в интервью РБК-Украина сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Никакой отдельной политики, никаких лайт-вариантов. Для всех украинских граждан правила должны быть одинаковыми. У нас же нет желания делать страну по правилам „1984“, что все равны, а кто-то еще ровнее», — сказал он.

Исторически так сложилось, что на территории, которые находятся под российской оккупацией с 2014 года, было четыре этапа развития. А сейчас, по словам Данилова, будет пятым, и это будет Украина.

«Если вам не нравится Конституция и законы, вы можете выбрать любую точку мира для своего проживания, для своей жизни. Сейчас мир изменился, это при СССР невозможно было за пределы страны уехать, КГБ тогда не выпускало. А сейчас, пожалуйста, свободны», — добавил секретарь СНБО.

При этом Данилов уверен, что на этих территориях все будет хорошо и не нужно делать каких-либо трагических предположений. Встанет другой вопрос — как должен развиваться регион? Поскольку за эти годы оккупанты уничтожили как промышленный, так и научный потенциал. Там также нет проактивной прослойки, которая могла бы обеспечить какое-то развитие и на что качественно влиять

Секретарь СНБО считает, что с развитием Крыма будет проще, потому что там не было военных действий.

«То, что касается „много россиян“, то они должны вспомнить, что у них есть свои курорты. Там их много, есть Охотское море, много других морей, где они могут спокойно себя чувствовать. Вы никогда не имеете права лезть в чужое, чужие квартиры, дома, в чужую собственность», — добавил он.

В тему: Алексей Данилов заявил, что Украина вернет все свои оккупированные территории. А после освобождения от российских войск у жителей Донбасса будет выбор.