Оффники (Антиредан): в Украине появились противники ЧВК Редан

Более 250 учатников группировок ЧВК «Редан» и «Оффников» (Анти-Редан) были задержаны полицией в Киеве, сообщает КГВА. Всего с 27 февраля известно о 9 их сходках. Также в соцсетях было выявлено 11 групп, 8 из них принадлежат «Редан», а 3 — «Оффникам». 4 канала уже были заблокированы.

Про ЧВК Редан мы писали уже не один раз. Теперь давайте разберемся, кто такие Оффники.

Оффники — это подростки, которые любят подраться и ищут для этого малейший повод. Как правило, представители этой субкультуры держатся группами. Часто одна «банда» оффников вызывает другую на драку, цель — выяснение, кто сильнее.

Субкультура оффников сформировалась благодаря футбольным фанатам. Именно они, помешанные на спорте и обожающие драться с поклонниками другой футбольной команды, стали первыми оффниками. Но на данный момент понятие оффник — гораздо шире.

Образ мыслей оффников и гопников очень схож. Те и другие придерживаются культа силы, готовы к драке по малейшему поводу и предпочитают держаться группами. Но субкультура гопников, в отличие от оффников, считается умирающей.

В основном оффниками становятся подростки 14-15 лет. Более старшие ребята могут стать лидерами в группе.

Условно офников принято разделять на две категории:

— «Правые». Это агрессоры и анархисты, которые убеждены, что отстоять свои взгляды можно только путем насилия.

— «Левые». Это антифашисты, настроенные менее агрессивно.

На деле между «правыми» и «левыми» офниками отличий практически нет. Если группа молодых ребят решает развязать драку с жертвой, их мало что останавливает.

Подвернутые джинсы на языке офника свидетельствуют о готовности человека вступить в бой.

Иногда воинствующих подростков можно опознать по кроссовкам New Balance, одежде марок Fred Perry и Tommy Hilfieger. У них есть свой отличительный знак — нашивка-компас, которая одновременно является эмблемой марки Stone Island. Она ассоциируется с военным блоком НАТО и помогает представителям субкультуры узнать своего из числа сверстников.

Любимый жанр музыки молодых ребят со странными идеалами — рэп. Песни должны рассказывать о тяжелой судьбе молодежи, проблемах и стычках.