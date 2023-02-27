Верующие столичных храмов УПЦ собрали более полумиллиона гривен в поддержку ВСУ

Главное: Верующие киевских храмов УПЦ во время благотворительных ярмарок собрали более полумиллиона гривен для ВСУ.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм «Церква допомагає», по благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия благотворительные мероприятия в поддержку ВСУ проводили во всех епархиях Украинской Православной Церкви.

Духовенство и верующие столичных храмов присоединились к инициативе и в течение двух недель организовывали благотворительные ярмарки, концерты, мастер-классы.

Во время благотворительных мероприятий духовенство и верующие собирали средства на приобретение средств защиты, медикаментов, одежды, амуниции для Защитников Украины.

Совместными усилиями удалось собрать более полумиллиона гривен в поддержку Вооруженных сил Украины.

«Любовь Бога проявляется через помощь нуждающимся. Духовенство столицы с первых дней войны поддерживает Защитников Украины, священники и верующие заботятся о пострадавших, сдают кровь, собирают гуманитарные грузы на передовую. Благодарны всем священникам, верующим, неравнодушным людям, приобщившимся к доброму делу по сбору средств для ВСУ. Каждый небольшой вклад становится частью больших дел и результатов. Верим, что наши совместные усилия принесут пользу воинам, защищающим Украину», — отметил глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергей Экшиян.

Собранные средства будут направлены на приобретение необходимой амуниции для частей ВСУ на передовой.

В тему: В столичном монастыре УПЦ на благотворительной ярмарке собрали более 50 тыс. грн для ВСУ.