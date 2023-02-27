В столичном монастыре УПЦ на благотворительной ярмарке собрали более 50 тыс. грн для ВСУ

Главное: Православная молодежь Ионинского монастыря столицы провела благотворительную ярмарку, во время которой собрали более 50 тыс. грн в поддержку ВСУ.

Детали: Ярмарку организовали при кафе «Иона», действующем при Ионинском монастыре в Ботаническом саду столицы, сообщает Центр информации УПЦ.

На мероприятии можно было приобрести разные виды блинов, книги, картины, игрушки ручной работы, чай, разные вкусности.

Мероприятие стало четвертой благотворительной ярмаркой, которую провели в поддержку ВСУ в обители.

«Искренне благодарны каждому помощнику и каждому гостю ярмарки! Уже собрано более 50 тыс. грн, но сбор на дрон для ВСУ продолжается. Вместе идем к Победе», — поделились в Ионинском монастыре.

Присоединиться к сбору на дрон DJI Mavic 3 для ВСУ можно по реквизитам.

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