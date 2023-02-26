На Буковине община УПЦ передала гуманитарную помощь для ВСУ на сумму 55 тыс грн

Главное: На Буковине в поселке Кельменцы община Украинской Православной Церкви в честь Почаевской иконы Божией Матери передала гуманитарную помощь для ВСУ.

Украинским военнослужащим передали: обувь, термобелье, окопные свечи, сухое горючее, продукты, сладости, мясные блюда и другие продукты.

Денежные средства были собраны прихожанами во главе с настоятелем прихода иереем Олегом Лекарем во время рождественских праздников и других собраний в поддержку ВСУ.