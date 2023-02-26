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Новости > На Буковине община УПЦ передала гуманитарную помощь для ВСУ на сумму 55 тыс грн

На Буковине община УПЦ передала гуманитарную помощь для ВСУ на сумму 55 тыс грн

Александра Кудрявцева
26.02.23 15:35
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На Буковине община УПЦ передала гуманитарную помощь для ВСУ на сумму 55 тыс грн
Главное: На Буковине в поселке Кельменцы община Украинской Православной Церкви в честь Почаевской иконы Божией Матери передала гуманитарную помощь для ВСУ.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, гуманитарная помощь была передана на сумму 55 тысяч гривен.
 
Украинским военнослужащим передали: обувь, термобелье, окопные свечи, сухое горючее, продукты, сладости, мясные блюда и другие продукты.
 
Денежные средства были собраны прихожанами во главе с настоятелем прихода иереем Олегом Лекарем во время рождественских праздников и других собраний в поддержку ВСУ.
 
В тему: На Буковине община УПЦ организовала покупку автомобиля для ВСУ.
 

Тэги: Буковина, гуманитарная помощь, ВСУ, УПЦ

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