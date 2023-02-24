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Новости > В Украину завезли опасный рис

В Украину завезли опасный рис

Агата Кловская
24.02.23 12:34
184
В Украину завезли опасный рис

Главное: Опасный рис завезли в Украину. В нем превышена допустимая норма кадмия.

Детали: Опасный для здоровья рис завезли в нашу страну. Как пишет РБК-Украина, в нем превышена допустимая норма кадмия – вредного канцерогенного вещества.

Информируется о том, что, согласно сообщению Европейской системы быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF), превышение нормы кадмия было обнаружено в рисе ризотто из Италии.

В публикации сказано, что в Госпродпотребслужбе сообщили о том, что сообщение о продукте поступило 17 ыевраля (№ 2023.0797-fup 7).

Известно, что производитель продукта Sapori Nostrani di Giorgio Turco, Italy; трейдер WB Polska Sp. z o.o., Poland); получатель риса в Украине ООО БЮРО ВИН.

Выяснилось, что в рисе было обнаружено 0,23 мг/кг промилле кадмия (при допустимой норме 0,15 мг/кг).

Стоит отметить, что кадмий накапливается в трубчатых костях, поджелудочной железе, селезенке, но прежде всего в печени и особенно в почках, причем период его полувыведения из организма составляет от десяти до тридцати лет. Он оказывает токсическое действие на почки, костную и дыхательную системы. Его относят к числу канцерогенов, небезопасных для человека.

Резюмируется: «Если нашли такое изделие на полках, обращайтесь в Госпродпотребслужбу».

В тему: В Украину завезли очень опасные продукты.

Тэги: общество, здоровье, продукты питания, рис, новости Украины

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