В НАТО отреагировали на решение РФ по ДСНВ

Главное: Генсек НАТО отреагировал на решение Путина по ДСНВ. Такое решение России демонтирует всю архитектуру контроля над вооружениями, отметил Йенс Столтенберг.

Детали: НАТО призывает Россию пересмотреть решение о приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сказал на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во вторник, 21 февраля.

«Я сожалею о решении России приостановить свое участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. С сегодняшним решением вся архитектура контроля над вооружениями демонтирована. Я настоятельно призываю Россию пересмотреть это решение и вернуться к соблюдению существующего соглашения», — заявил генсек НАТО.

В тему: Россия решила наплевать на Договор о стратегических наступательных вооружениях.