Зеленский оценил угрозу альянса России и Китая

Главное: Владимир Зеленский заявил, что если бы Китай объединился с Россией, началась бы мировая война. Китай больше не может вести себя нейтрально по вопросу войны в Украине, как делал до сих пор, считает президент.

Детали: Если Китай объединится в альянс с Россией, то начнется мировая война. Об этом сказал президент Украины Владимира Зеленского в интервью немецкой газете Welt, обнародованном в понедельник, 20 февраля.

Зеленский подчеркнул, что для Украины важно, чтобы Китай не поддерживал Россию в войне. Он хотел бы, чтобы Пекин поддерживал Киев, хотя и не думает, что сейчас такое возможно.

«Однако я вижу возможность для Китая дать прагматичную оценку тому, что здесь происходит (войне в Украине). Потому что, если бы Китай вступил в союз с Россией, разразилась бы мировая война. И я думаю, Китай это осознает», — сказал президент.

Глава государства выразил надежду, что Китай поддержит украинскую формулу мира из 10 пунктов и выступать за гарантии безопасности.

«Они (китайцы) не могут просто вести себя нейтрально, как делали до сих пор. Китай должен поддержать формулу мира, которую мы предлагаем, и выступать за гарантии безопасности. Я не имею в виду то, что у нас прекрасные двусторонние торгово-экономические отношения. Речь идет о ядерной безопасности, потому что россияне взяли под контроль нашу атомную электростанцию. Это серьезная угроза, которую никто не может предотвратить, даже МАГАТЭ. Никто другой не может иметь сильного влияния на россиян», — отметил Зеленский.

Также он отметил, что пока не видит каких-либо признаков военной поддержки России со стороны Китая.

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