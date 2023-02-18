В столице УПЦ передала гуманитарную помощь переселенцам

Главное: В столице Социальный отдел Украинской Православной Церкви передал 100 продуктовых наборов для переселенцев.

«Традиционная суботняя раздача состоялась в Центре гуманитарной и социальной помощи УПЦ , который находится на территории строящегося Кафедрального собора УПЦ , недалеко от метро Лыбидская, по адресу Железнодорожное шоссе, 3. Были переданы 100 гуманитарных наборов, в которые вошли продукты и бытовая химия», — поделились в пресс-службе Социального отдела.

Как сообщалось, в Киеве на территории храмового комплекса в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» с конца декабря проходят благотворительные трапезы для малообеспеченных, бездомных и беженцев. Благотворительные обеды проходят по понедельникам, средам и пятницам в 11.00 по улице Бориса Гмыри 12.