В Госдепе США обвинили РФ в попытках навязать свою волю другим странам, в том числе и Армении

В Госдепе США обвинили Россию в попытках навязать свою волю другим странам, в том числе и Армении.

Как сообщают Аспекты, в ходе брифинга 15 февраля на вопрос, рассматривают ли США последнее заявлении спикера российского парламента в отношении Армении как часть антизападной внешнеполитической стратегии России, официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, в частности, сказал:

«Мы рассматриваем это как попытку России навязать свою волю суверенным странам. Но Устав ООН, международное право, Всеобщая декларация прав человека — все это поддерживает концепцию суверенитета, независимости и территориальной целостности. И это именно те элементы, которые Россия нарушает в случае Украины, а в некоторых случаях и в случае стран, находящихся далеко за пределами Украины».

Напомним, спикер ГД РФ Вячеслав Володин заявил, что привлечение Европарламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) к процессу урегулирования в Карабахе создаст новые проблемы; напомнил, «кстати», «к чему привела их деятельность на Украине». «Давайте исходить из того, что есть решение, принятое на уровне глав государств — Азербайджана, Армении и Российской Федерации. Будем руководствоваться этим и со своей стороны делать все, чтобы эти договоренности были реализованы. А те, кто делают заявления в сторону европейских институтов, могут просто страну потерять», — сказал думский глава.

Он указал на то, что прежде чем взывать к Европарламенту и втягивать его в решение каких‑то вопросов, надо ответить, а какие острые вопросы или конфликтные ситуации были решены с его участием и участием ПАСЕ: «Примера такого нет. Посмотрите, что происходило на Украине, какие заявления делались канцлером Германии Меркель и тогдашним президентом Франции Олландом. Как сейчас оказалось, дурачили весь мир, лгали, врали, а сами готовились к войне». Напомнил он и то, что во время бомбардировки «мирного Белграда никакой Европарламент и ПАСЕ не вмешались в эту ситуацию».

Володин рекомендовал желающим вмешать Европарламент и ПАСЕ в урегулирование конфликта «10 раз подумать и взвесить, чем это может закончиться — на примере той же Украины, Югославии, других стран». И предостерег: «Тот, кто хочет мира, урегулирования ситуации, должен не просто держаться подальше от этих квазипарламентов, ... отчетливо понимать, что их втягивание обострит ситуацию, создаст все новые и новые проблемы. И если это делают, то должны нести ответственность за последствия».

Как известно, Европейский Союз принял решение направить новую гражданскую миссию 23 января на основании приглашения правительства Армении. Цель двухлетней миссии — наблюдение за режимом прекращения огня и содействие укреплению доверия между Арменией и Азербайджаном. Согласно мандату ЕС, целью миссии также является снижение рисков для проживающего там населения, а также содействие регулированию отношений между странами.

В Ереване расценивают приглашение миссии ЕС в контексте дополнительных гарантий безопасности