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Новости > Черниговская епархия УПЦ передала медикаменты и гуманитарную помощь ВСУ

Черниговская епархия УПЦ передала медикаменты и гуманитарную помощь ВСУ

Александра Кудрявцева
17.02.23 14:20
92
Черниговская епархия УПЦ передала медикаменты и гуманитарную помощь ВСУ

Главное: Духовенство и прихожане Черниговской епархии, несмотря на тяжелые последствия оккупации и ежедневные обстрелы приграничных территорий, продолжают помогать воинам ВСУ и нуждающимся в внимании и поддержке.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, Черниговское епархиальное управление и прихожане Свято-Троицкого кафедрального собора собрали средства и приобрели необходимые лекарственные средства для одного из подразделений ВСУ.

По согласованию с медиками, кроме лекарств были закуплены медицинские препараты, ускоряющие восстановление раненых бойцов.

Медикаменты (всего более полутора десятков наименований) для воинов доставил секретарь Черниговского епархиального управления, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора протоиерей Игорь Пидан.

Прихожане Свято-Николаевского храма с. Киянка, первогоя среди пригородных сел, пострадавшего от обстрелов, активно приобщилась к сбору гуманитарной помощи. Для воинов организовали пошив стелек, вязание носков и изготовление окопных свечей.

Собранные за короткое время теплые вещи и домашние продукты питания были переданы на передовую. Командир инженерно-саперной роты, родом из Чернигова, поблагодарил всех прихожан и жителей Киянки, кто присоединился к акции.

Гуманитарный груз вместе с рисунками маленьких прихожан к месту назначения доставил настоятель прихода протоиерей Георгий Лобанов.

«Прихожане Свято-Вознесенского храма Корюковка с молитвой и верой в победу изготовили окопные свечи для наших мужественных воинов. Каждая свеча, согревая в лютый холод, еще и напомнит о родном доме и огоньке в окне, где с тревогой в сердце ждет семья», — говорится в сообщении приходской группы.

Организует сбор необходимого для изготовления окопных свеч настоятель храма протоиерей Александр Демьяненко.

Иерей Сергей Бобровник, настоятель храма Александра Невского, организовал сбор остатков воска, из которых учащиеся Перелюбского лицея Корюковского городского совета делают окопные свечи на передовую.

Благочинный Куликовского округа, настоятель храма Архистратига Михаила протоиерей Петр Годун передал комплекты термобелья немецкого производства Columbia военнослужащим 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

В составе бригады — воины из Куликовской общины, которые находились на передовой возле Бахмута около пяти месяцев.

Комплекты белья были приобретены на средства священнослужителей Украинской Православной Церкви, Куликовской общины и переданы лично нашим защитникам.

Отец Петр поблагодарил военнослужащих за их мужество и терпение, пожелал крепкого здоровья, скорейшей победы, мирного неба и возвращения их здоровыми в свои дома к своим родным.

В тему: Ровенская епархия УПЦ доставила гуманитарный груз на Херсонщину.

 
 
Тэги: благотворительность, новости православия, УПЦ

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