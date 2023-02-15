В небе над Киевской областью разлетались вражеские НЛО

Главное: Над Киевской областью зафиксировали вражеские объекты. Разведка объяснила планы оккупантов.

Детали: В небе над Киевской областью зафиксировали вражеские воздушные объекты. Таким образом оккупанты пытаются выведать ПВО и собрать данные. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

«Воздушные силы, разведка отслеживают ситуацию. Относительно неизвестных объектов ситуация известна, они находятся под контролем. Действительно есть информация о враждебных намерениях, в том числе сбор данных, выманивание активности украинских средств ПВО. Есть ответная реакция и система реагирования на подобные угрозы», — отметил он.

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