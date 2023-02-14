ООН ждет модернизация

Главное: Гутерриш анонсировал модернизацию ООН. Коллективные механизмы решения глобальных проблем не отвечают масштабам вызовов, признал генсек организации.

Детали: Государства-члены Организации Объединенных Наций должны готовиться к работе по созданию ее обновленной версии. Об этом накануне сказал генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш в ходе выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Так, Гутерриш намерен подготовить аналитическую записку, посвященную видению ООН 2.0. В ней он обещает предоставить предложения по цифровым технологиям, инновациям, прогнозированию и поведенческим наукам, которые должны способствовать более эффективной поддержке государств-членов ООН в ближайшие годы.

«Организации Объединенных Наций недостаточно иметь правильную повестку дня. Ей необходимы знания и опыт, чтобы работать с государствами-членами для его реализации. Нам нужны новые навыки, новый опыт, новые стратегии и программы», — пояснил Гутерриш.

Генсек ООН признал, что сейчас коллективные механизмы решения глобальных проблем не отвечают масштабам вызовов.

«Нынешние формы многостороннего управления, разработанные в прошлую эпоху, явно не соответствуют сегодняшнему сложному, взаимосвязанному, быстро меняющемуся и опасному миру. Этот год должен стать годом, когда мы заложим основы для более эффективного глобального сотрудничества, способного справиться с сегодняшними вызовами, а также с новыми рисками и угрозами в будущем», — добавил Гутерриш.

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