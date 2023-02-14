В подъезде львовской многоэтажки нашли почти три килограмма ртути

Главное: Львовянин обнаружил в подъезде около трех килограммов ртути. Специалисты отделения радиационно-химической и биологической защиты собрали 2800 граммов ртути и передали ее на хранение и последующую утилизацию.

Детали: Во Львове в подъезде многоквартирного дома спасатели собрали около 3 килограммов ртути. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Вчера, 13 февраля, на верхнем этаже четырехэтажного жилого дома один из жильцов во время уборки обнаружил на лестнице разлитую ртуть и вызвал спасателей.

Прибывшие на место происшествия специалисты отделения радиационно-химической и биологической защиты собрали 2800 граммов ртути и передали ее на хранение и последующую утилизацию.

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