У Зеленского оценили, сколько танков Украина может получить в ближайшее время

Главное: Украина может получить 150-300 танков в ближайшие несколько месяцев. Для полного освобождения Украины нужно от 500 до 700 танков, заявил народный депутат от «Слуги народа» Федор Вениславский.

Детали: В ближайшие два-три месяца Украина может получить от 150 до 300 танков. При этом, учитывая то, что танки вряд ли успеют приехать в Украину до нового наступления РФ, негативных прогнозов по этому поводу делать не стоит. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал народный депутат от «Слуги народа» Федор Вениславский.

«Есть разные подсчеты. Но если говорить ориентировочно, то в ближайшее время нам могут передать 150-300 танков — это в течение 2-3 месяцев», — рассказал он.

Комментируя свое интервью изданию Bild, в котором нардеп рассказал, что для полного освобождения Украины нужно от 500 до 700 танков, Вениславский сказал, что Украина ожидает от партнеров передачу еще такого количества танков дополнительно.

«Когда мы говорим с нашими западными партнерами, мы же всегда стараемся просить больше. Если у нас в общей сложности будет 10 танковых бригад — 1000 танков — это будет очень эффективный инструмент для деоккупации наших территорий. Но, думаю, если их будет 5-7 — это также будет достаточно, чтобы эффективно освободить нашу территорию», — заверил нардеп.

Он напомнил, что на последнем «Рамштайне» было общее понимание, что танки нужны до 1 апреля, потому что все считают, что этот промежуток времени может иметь важное значение из-за активизации российских войск.

«К наступательным операциям россиян мы готовы. Оборона прежде всего предполагает наличие надежных фортификационных укреплений и артиллерии, останавливающей наступление врага. Танки — это все же более наступательное оружие. Самоходные артиллерийские установки мы уже получаем. Мы получаем боевые бронированные машины, которые могут усилить нашу оборону. Мы получаем достаточное количество ручных противотанковых средств», — добавил Вениславский.

Учитывая это, по его мнению, очень негативные прогнозы относительно наступления РФ вряд ли стоит делать.

«Думаю, мы сможем сдержать это наступление врага, а дальше будем ожидать, что для нашего наступления партнеры успеют предоставить необходимое количество техники», — резюмировал нардеп.

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