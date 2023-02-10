Стало известно, может ли коронавирус спровоцировать рак

Главное: Может ли коронавирус спровоцировать рак? Пояснил онколог.

Детали: Российский онколог Андрей Каприн рассказал, может ли коронавирус спровоцировать рак. Его слова цитируют местные СМИ.

Медик сказал: «Пока что нет таких больших исследований».

По его словам, коронавирус стал не таким смертоносным заболеванием.

Специалист добавил: «Я думаю, что мы уже достигли популяционного иммунитета. Скорее всего, коронавирус станет как грипп. А может ли грипп вызывать рак? Пожалуй, нет. Мы не видим, что люди, перенесшие коронавирус, чаще других заболевают раком».

Резюмируется, что коронавирус мог повлиять опосредованно на ситуацию с онкологическими заболеваниями, так как из-за эпидемиологической ситуации на какое-то время была приостановлена диспансеризация, но на сегодняшний день она уже восстановлена.

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