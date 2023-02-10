Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Главное: Какие продукты идеальны для похудения? Это зернобобовые культуры.

Детали: Российские диетологи поведали, какие продукты являются идеальными для похудения. Их слова цитируют местные СМИ.

Так, эксперты говорят, что зернобобовые культуры, к которым относятся чечевица, фасоль, нут и другие, отлично подходят для снижения веса из-за небольшой калорийности, к тому же эти продукты обладают большим количеством витаминов и минералов.

Информируется: «Зернобобовые отлично подходят для цели снижение веса, поскольку при небольшой калорийности имеют высокие питательные свойства и хорошую насыщаемость за счет пищевых волокон. Добавляя зернобобовые в свой рацион, вы дольше будете испытывать чувство сытости, а значит, с меньшей вероятностью будете прибегать к дополнительному приему пищи».

Подчеркивается, что зернобобовые лучше употреблять в вечернее время, это поможет не прибегать к дополнительному приему пищи до сна.

Поясняется, что такие культуры являются источником белка, большого количества минеральных веществ, витаминов и растительной клетчатки, которая является питанием для микробиомы кишечника.

Сообщается: «Растительные волокна важны для поддержания иммунитета и для дотации полезных витаминов и минералов. Например, фасоль и чечевица являются источником не только белка, но и витамина B9 или фолиевой кислоты, крайне важной в питании беременных женщин».

Подчеркивается, что регулярное включение бобовых в рацион является профилактикой развития сердечнососудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа.

Говорится о том, что при смешанном питании, то есть употреблении пищи животного и растительного происхождения, зернобобовые можно включать в рацион три раза в неделю.

Эксперты рассказывают: «Если этих продуктов нет в вашем рационе в настоящее время, то начинать нужно с небольшого количества, например, с одной-двух столовых ложек, но включать в рацион регулярно. Со временем разовьется толерантность к бобовым и можно постепенно увеличивать размер порции бобовых».

Специалисты сказали, что иногда при регулярном употреблении зернобобовых возможно вздутие кишечника и боли в животе.

В публикации говорится, что, чтобы этого избежать в блюде с такими культурами обязательно должны находиться овощи: овощные гарниры щадящей обработки и зеленые салаты.

Также необходима и правильная подготовка к использованию в пище: «Их обязательно предварительно надо замочить в воде не менее чем на четыре часа и только после этого, тщательно промыв, начинать готовить это блюдо. Тогда никаких проблем с усвоением их минеральной составляющей не будет».

Резюмируется, что фасоль и нут требуют длительного замачивания для уменьшения времени варки, а мелкую чечевицу, маш или колотый горох можно готовить сразу.

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