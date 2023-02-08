Полтавская епархия УПЦ передала гуманитарную помощь украинским военнослужащим на передовую

Число жертв землетрясения в Турции стремительно растет
Зеленский отправился в Великобританию, — Sky News
В Украине «умер» один из банков
Берлин дал добро на отправку в Украину около 200 танков Leopard 1
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 134 100 солдат
Землетрясение в Турции и Сирии может повлиять на жизнь 23 миллионов человек
Рада назначила нового главу МВД
Рада назначила нового главу СБУ
В ВОЗ дали пугающий прогноз по числу жертв землетрясения в Турции
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 133 190 солдат