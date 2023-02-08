Полтавская епархия УПЦ передала гуманитарную помощь украинским военнослужащим на передовую

Главное: В Полтавской епархии Украинской Православной Церкви собрали гуманитарную помощь для защитников Украины.

Украинским военнослужащим в зону активных боевых действий передали помощь в виде продуктов питания и средств для личной гигиены.

Как сообщалось ранее, священники Полтавской епархии вместе с волонтерами Общественного союза «Закарпатские Газды» передали помощь в виде продуктов питания для военнослужащих, проходящих реабилитацию после боевых действий в одном из медицинских учреждений Полтавщины.