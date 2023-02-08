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Новости > Полтавская епархия УПЦ передала гуманитарную помощь украинским военнослужащим на передовую

Полтавская епархия УПЦ передала гуманитарную помощь украинским военнослужащим на передовую

Александра Кудрявцева
08.02.23 12:45
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Полтавская епархия УПЦ передала гуманитарную помощь украинским военнослужащим на передовую
Главное: В Полтавской епархии Украинской Православной Церкви собрали гуманитарную помощь для защитников Украины.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, благотворительную помощь собрали священники и прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы поселка Великая Багачка, Великобагачанского благочиния.
 
Украинским военнослужащим в зону активных боевых действий передали помощь в виде продуктов питания и средств для личной гигиены.
 
Как сообщалось ранее, священники Полтавской епархии вместе с волонтерами Общественного союза «Закарпатские Газды» передали помощь в виде продуктов питания для военнослужащих, проходящих реабилитацию после боевых действий в одном из медицинских учреждений Полтавщины.
 
В тему: Священники Полтавской епархии УПЦ доставили гуманитарную помощь в зону боевых действий.

Тэги: гуманитарная помощь, ВСУ, УПЦ

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