Названа самая популярная версия «винды»

Главное: Операционная система Windows пользуются наибольшим спросом на рынке. Самой популярной ОС названа Windows 10.

Детали: Самой популярной операционной системой от американской корпорации Microsoft эксперты назвали Windows 10. Об этом говорится в отчете агентства Statcounter.

Согласно этим данным, доля вышедшей в 2015 году Windows 10 в январе этого года составила почти 69%.

Второе место занимает ОС Windows 11. Она набрала 18%.

Третье — Windows 7 — 10%.

Кроме того, в отчете указано, что за месяц доля Windows 10 выросла почти на один процент. Эксперты отмечают, что на популярную версию ОС переходят пользователи Windows 7, 8 и другими ОС от Microsoft.

Также отмечается, что продукты Windows, а именно — ОС пользуются наибольшим спросом на рынке. Их используют 74% пользователей.

Далее идет macOS от Apple с 15%.

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