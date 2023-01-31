В Киеве обновят пропуски для передвижения на авто во время комендантского часа

Главное: В Киеве вводят новые пропуски для передвижения на авто в комендантский час. Цель обновления — отсеять лиц, не относящихся к сектору безопасности, критической инфраструктуре города и органам власти.

Детали: В столице вводят пропуски нового формата для передвижения на автомобилях во время комендантского часа. Об этом 31 января сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

Отмечается, что заменить старые документы на новые можно с 1 по 15 февраля в комендатуре.

«Мы обновляем систему, чтобы пропусками на транспортные средства пользовались только лица, относящиеся к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органов государственной власти. Жителям и гостям города Киева настоятельно рекомендуем соблюдать правила комендантского часа», — заявил комендант столицы Виктор Плахтий.

В настоящее время в Киеве действует комендантский час с 23.00 до 05.00.

В тему: На Полтавщине с 15 декабря детям до 14 лет запретили находиться на улице без сопровождения взрослых с 21:00 до 07:00.