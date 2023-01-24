Зеленский уверен, что белорусы не хотят воевать с Украиной

Главное: Белорусы не хотят воевать с украинцами. Об этом сказал Владимир Зеленский.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что белорусы не хотят воевать с нашей страной. Об этом он сказал на брифинге.

Глава государства отметил, что большинство населения Беларуси не хочет воевать с украинцами и, поэтому, не будут нападать.

Он сказал: «Что касается российских войск, которые могут оказаться на территории любого государства, потому что они считают, что у них «военный шенген», поэтому это все зависит, мне кажется, от уважения населения любого государства к своему государству, а также уважения руководства того или иного государства, которое может допустить или не пускать вооруженных людей на свою территорию».

Владимир Зеленский добавил, что главной задачей украинцев является подготовка ко всем возможным вызовам.

Политик напомнил Западу, что Украине необходимо вооружение.

Президент нашей страны отметил: «Это не просто, нуждаемся в помощи партнеров, потому что территория у нас очень большая, поэтому есть ограничения по количеству амуниции».

В тему: Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагает ему заключить пакт о ненападении.