Минобороны Украины «пилит» деньги на питании для солдат, - результаты расследования

Главное: Минобороны Украины во время войны закупает продовольствие для ВСУ по завышенным ценам. Об этом пишет журналист проекта «Наши гроши» Юрий Николов.

Детали: Минобороны Украины во время войны закупает продовольствие для ВСУ по ценам в несколько раз выше рыночных, утверждает в своем расследовании в издании «Зеркало недели» журналист и основатель проекта «Наши гроши» Юрий Николов.

В его распоряжении оказалось соглашение Министерства обороны Украины на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Соглашение стоимостью 13,16 миллиарда гривен заключено 23 декабря 2022 года.

Закупочные цены на продукты, которые в нем заложены, оказались завышенными в 2–3 раза в сравнении с рыночными ценами.

Например, Минобороны законтрактовало яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазинах Киева сейчас около 7 грн за штуку. Картофель заказали по 22 грн за килограмм, при этом розничная цена в магазине составляет 8–9 грн.

Николов также обращает внимание, что в настоящее время информация о закупках Минобороны является закрытой для общественности, что, по его мнению, повышает аппетиты тех, кто осваивает средства для закупок на нужды армии в военное время.