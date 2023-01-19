В оккупированной Васильевке бесследно исчезают люди, пытавшиеся выехать в Запорожье

Главное: Россияне закрыли выезд в Запорожье. После депортации местные жители загадочно исчезают, заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Детали: Российские оккупанты так и не открыли выезд из временно оккупированного Мелитополя в подконтрольное Украине Запорожье. Депортируемые горожане бесследно исчезают в Васильевке. Об этом говорится в Telegram-канале мэра Мелитополя Ивана Федорова.

По словам Федорова, еще 15 декабря российские ничтожества закрыли единственный выезд из Мелитополя через Васильевку в сторону Запорожья. Тогда же они заявили о «новогодних» каникулах, которые продлятся до 15 января. Однако уже через месяц выезд еще закрыт.

«Вместо этого рашисты сделали жест невиданной щедрости: позволили детям, женщинам и старикам проходить 10 км „дороги жизни“ пешком. Но и здесь есть нюансы. Украинцы, депортированные рашистами из оккупации в сторону Запорожья, бесследно исчезают», — пишет городской голова.

Депортированных горожан выгоняют из домов без вещей и заставляют доставаться «серой зоны» пешком, а в своих СМИ рассказывают о депортации «диверсантов».

«Однако люди не доходят до переправы, где их ждет украинская сторона. Куда на самом деле отправляют украинцев остается неизвестным», — пишет Федоров.

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