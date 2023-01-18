Украина получит еще одну батарею системы Patriot

Главное: Украине будет предоставлена еще одна, уже третья, батарея Patriot. Ее передадут Нидерланды.

Детали: Правительство Нидерландов должно вскоре принять окончательное решение о передаче систем Patriot Украине. Таким образом Нидерланды присоединятся к США и Германии в усилении украинского военного арсенала противовоздушной обороны, что имеет решающее значение в войне с Россией. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, пожелавших остаться неназванными.

«Нидерланды постоянно рассматривают возможности военной поддержки Украины», — сказала спикер Министерства обороны Нидерландов Саша Лувхофф.

Она добавила, что Нидерланды ставят в приоритет военные поставки в Украину, но не предоставила подробностей относительно конкретных систем вооружения или поставок.

Издание отмечает, что в последние недели США и Германия пообещали предоставить Украине системы Patriot, которые высоко ценятся, потому что могут сбивать ракеты и имеют высокотехнологичные датчики, которые помогают идентифицировать, что находится в воздухе.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получит от Нидерландов одну батарею системы ПВО Patriot.

Он отметил, что Украина имеет уже три гарантированные батареи, и это только начало.

Сейчас, по словам президента, идет работа над новыми решениями для укрепления ПВО Украины.

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