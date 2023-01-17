В ЕС уточнили сроки выплаты Украине 3 млрд евро

Главное: Евросоюз выделит Украине 3 млрд евро уже завтра. Помощь Украине в обеспечении ее финансовых потребностей для противостояния российской агрессии очень важна и неотложна.

Детали: Евросоюз выделит Украине первый транш в размере 3 млрд евро из макрофинансовой помощи 2023 года на общую сумму 18 млрд евро уже 17 января. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter в понедельник.

«Помощь Украине в обеспечении ее финансовых потребностей для противостояния российской агрессии очень важна и неотложна. Комиссия действует с максимальной быстротой и решительностью. Уже завтра мы выплатим первые 3 млрд евро из 18 млрд евро макрофинансовой поддержки согласованной в декабре», — написала она.

«Во время системного уничтожения Россией гражданской и критически важной инфраструктуры Украина рассчитывает на поддержку от стран-партнеров и нуждается в ритмичном и прогнозируемом поступлении средств для финансирования социальных и гуманитарных потребностей государственного бюджета», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

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