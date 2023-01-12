Православные волонтеры передали помощь особенным детям и продукты нуждающимся

Главное: Православные волонтеры фонда «Фавор» посетили Бердичевскую специальную школу и передали гуманитарную помощь детям.

Детали: Воспитанники получили 89 подарочных наборов со вкусностями, школьную канцелярию, лекарства, средства личной гигиены и бытовую химию, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм фонда.

«Эти детки — особенные, и не только потому, что они лишены родительской опеки или являются детьми-сиротами. Ведь данное заведение предназначено для детей с нарушением интеллектуального развития легкой и умеренной степени с расстройствами аутистического спектра. Таким деткам очень важна поддержка и понимание со стороны взрослых каждый день! И мы очень рады, что смогли поднять им настроение, создать еще один повод для детских улыбок», — поделились волонтеры.

Заботясь о нуждающихся, фонд «ФАВОР» закупил и передал для пункта горячего питания в Каменце-Подольском 100 кг гречки, рыбных консервов, круп и приправ.

С первых дней войны при кафедральном соборе города организована выдача горячих обедов. Более 200 человек питаются здесь каждый день. Кто-то приходит на трапезу в храм, но большую часть волонтеры развозят по местам жительства внутренних переселенцев в Каменце-Подольском.

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