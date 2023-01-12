Священники УПЦ доставили гуманитарную помощь в Изюмскую больницу

Главное: Священники Украинской Православной Церкви доставили очередной гуманитарный груз в отделение экстренной медицинской помощи центральной городской больницы в честь иконы Божией Матери «Песчанская» города Изюм Харьковской области.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Киевских духовных школ, 12 января медицинский груз передали первый проректор Киевской Духовной Академии протоиерей Сергей Ющик вместе с настоятелем ставропигиального Свято-Благовещенского храма Луцка протоиереем Владимиром Литвинчуком.

Также были переданы подарки «детям от детей» от Благотворительного фонда «Доброе дело» Луцка.

Организация благотворительной поездки и доставка груза стала возможна благодаря благотворительному фонду «Доброе дело», трудам настоятеля Свято-Параскевского храма села Ратнов Волынской епархии архимандрита Онуфрия (Куц) и ставропигиального Свято-Благовещенского храма Луцка протоиерея Владимира Литвенчука.

В тему: В УПЦ провели Рождественские благотворительные акции для переселенцев, нуждающихся и воинов.