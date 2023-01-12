В УПЦ провели Рождественские благотворительные акции для переселенцев, нуждающихся и воинов

Главное: В епархиях Украинской Православной Церкви духовенство и верующие поздравляют с Рождеством Христовым воинов ВСУ, медиков и всех людей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.
Детали: Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.
В Одесской епархии команда Спортивного отдела Одесской епархии к празднику Рождества Христова провела благотворительную акцию «Рождественское добро».
В ходе благотворительного мероприятия Спортивному отделу удалось помочь людям, остро нуждающимся в помощи. Среди них семья с ребенком, имеющим диагноз — детский церебральный паралич. Для нее приобрели и подарили специальный тренажер Вертикализатор, специализированные игрушки, а также сладости.
Кроме того, отдел оказал помощь семье с 6 детьми, двое из которых с инвалидностью. Квартира этой семьи была недавно обворована мошенниками. Для них епархиальные волонтеры приобрели посуду, постельное белье, моющие и гигиенические средства.
Также помощь предоставлена детям-сиротам, воспитывающимся бабушками.
Благодаря акции, продуктовые наборы получили к празднику и одинокие пенсионеры.
Особое внимание сотрудники епархиального отдела уделили военным на передовой и передали им лекарства, спальники и сладости.
Духовенство и прихожане Николаевского собора города Бердичев Житомирской епархии доставили в Центральный городской гуманитарный штаб очередную партию помощи в поддержку Защитников Украины и вынужденных переселенцев.
В состав помощи, собранной верующими, входили: консервация, сладости, продукты питания.
В Мукачевской епархии хор Всесвятского храма Свалявы посетил больницу города, чтобы вместе с пациентами и персоналом больницы поделиться радостью Рождества Христова.
Хор храма в честь Почаевской иконы Божией Матери «Элеос» в Ужгороде вместе с настоятелем протоиереем Василием Алексием посетили колядки в Ужгородскую городскую больницу, где поздравили с праздниками раненых воинов ВСУ.
Также священник и хористы поздравили людей, которые проходят реабилитацию в психосоциальном центре «Reada», действующем в Ужгороде.
В тему: В Запорожской области УПЦ передала подарки воспитанникам психоневрологических интернатов.