В УПЦ провели Рождественские благотворительные акции для переселенцев, нуждающихся и воинов

Главное: В епархиях Украинской Православной Церкви духовенство и верующие поздравляют с Рождеством Христовым воинов ВСУ, медиков и всех людей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Детали: Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.

В Одесской епархии команда Спортивного отдела Одесской епархии к празднику Рождества Христова провела благотворительную акцию «Рождественское добро».

В ходе благотворительного мероприятия Спортивному отделу удалось помочь людям, остро нуждающимся в помощи. Среди них семья с ребенком, имеющим диагноз — детский церебральный паралич. Для нее приобрели и подарили специальный тренажер Вертикализатор, специализированные игрушки, а также сладости.

Кроме того, отдел оказал помощь семье с 6 детьми, двое из которых с инвалидностью. Квартира этой семьи была недавно обворована мошенниками. Для них епархиальные волонтеры приобрели посуду, постельное белье, моющие и гигиенические средства.

Также помощь предоставлена детям-сиротам, воспитывающимся бабушками.

Благодаря акции, продуктовые наборы получили к празднику и одинокие пенсионеры.

Особое внимание сотрудники епархиального отдела уделили военным на передовой и передали им лекарства, спальники и сладости.

Духовенство и прихожане Николаевского собора города Бердичев Житомирской епархии доставили в Центральный городской гуманитарный штаб очередную партию помощи в поддержку Защитников Украины и вынужденных переселенцев.

В состав помощи, собранной верующими, входили: консервация, сладости, продукты питания.

В Мукачевской епархии хор Всесвятского храма Свалявы посетил больницу города, чтобы вместе с пациентами и персоналом больницы поделиться радостью Рождества Христова.

Хор храма в честь Почаевской иконы Божией Матери «Элеос» в Ужгороде вместе с настоятелем протоиереем Василием Алексием посетили колядки в Ужгородскую городскую больницу, где поздравили с праздниками раненых воинов ВСУ.

Также священник и хористы поздравили людей, которые проходят реабилитацию в психосоциальном центре «Reada», действующем в Ужгороде.

В тему: В Запорожской области УПЦ передала подарки воспитанникам психоневрологических интернатов.