В Запорожской области УПЦ передала подарки воспитанникам психоневрологических интернатов

Главное: Верующие Андреевского кафедрального собора Запорожья посетили с рождественскими поздравлениями ряд психоневрологических интернатов области.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, по благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки находящимся в интернатах были переданы 470 подарков.

460 подарков получили также переселенцы, ранее населявшие Таврический дом для лиц с инвалидностью. Для воспитанниц Таврического ПНИ были собраны праздничные посылки с бисером, алмазной вышивкой и мягкими игрушками.

«Встречи с воспитанниками — это встречи с настоящими друзьями. Такие встречи несут утешение всем. Воспитанники с теплом встречают гостей, искренне радуются гостинцам и всегда ждут новых встреч», — говорится на сайте епархии.