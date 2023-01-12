Украинцам рассказали, когда улучшится ситуация с электричеством

Главное: В Украине улучшится ситуация с электричеством. Уже в выходные.

Детали: Глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона рассказал, что ситуация с электроэнергией в нашей стране скоро улучшится. Ожидается, что это произойдет уже в ближайшие выходные, 14-15 января.

Он сказал: «На выходных у нас ожидается потепление, и нам опять будет легче "упаковать" потребление в тот объем генерации, который мы имеем».

Информируется, что украинские энергетики работают над увеличением генерации и ускорением восстановления энергообъектов, разрушенных или поврежденных во время атак России, чтобы уменьшить ограничение потребления электроэнергии.

Отмечается: «Мы сейчас работаем над тем, чтобы выжать из энергосистемы все генерирующие мощности, которые в ней потенциально есть, ускорить те ремонты, которые можно ускорить, и сделать так, чтобы имеющейся генерации у нас становилось все больше и больше».

Резюмируется, что украинцам необходимо и в дальнейшем экономно потреблять электроэнергию: это, в первую очередь, актуально в период холодов, когда потребление значительно возрастает, а покрыть его имеющимися мощностями не получается.

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