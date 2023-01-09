В столице УПЦ вручила подарки детям-переселенцам

Главное: В Киево-Печерской лавре Украинской Православной Церкви более 100 детей из семей переселенцев получили подарки.

Также дети поделились колядками и рождественскими стихами.

Как сообщалось, митрополит Одесский и Измаильський Агафангел передал финансовую помощь семьям воинов ВСУ погибших во время войны и тех, кто сейчас защищает границы на фронтах, а детям раздал подарки.