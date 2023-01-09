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Новости > Из России ушел еще один автоконцерн

Из России ушел еще один автоконцерн

Александр Панько
09.01.23 15:49
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Из России ушел еще один автоконцерн

Главное: Автоконцерн Ford объявил о решении продать по номинальной стоимости неконтролирующую долю (49%) в российском СП. Условия сделки предполагают опцион на обратный выкуп доли в течение 5 лет.

Детали: Американский автоконцерн Ford вышел из капитала совместного предприятия с российской автомобилестроительной группой «Соллерс» по выпуску легких коммерческих грузовиков Ford Transit. Об этом сообщает «Интерфакс».

Факт закрытия сделки по выходу Ford из российского СП подтвердили в «Соллерсе», не уточнив подробностей.

Ford объявил о решении продать по номинальной стоимости неконтролирующую долю (49%) в российском СП в конце октября. Условия сделки предполагают опцион на обратный выкуп доли в течение 5 лет.

СП «Соллерс Форд» с середины 2019 года выпускало в Елабуге только легкие коммерческие грузовики Ford Transit в различных модификациях, производство которых остановилось в начале марта 2022 года. До этого американский концерн уже ушел с российского рынка легковых автомобилей.

LCV Ford Transit были драйвером роста продаж группы «Соллерс» и пользовались высоким спросом. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 2021 год продажи Ford Transit в России выросли в 1,5 раза до 20,8 тысяч единиц.

В тему: В конце октября 2022 года Mercedes окончательно покинул рынок России.

Тэги: автомобиль, Ford, Россия, экономика, автоконцерн

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