В Мелитополе оккупанты переодеваются в гражданку, пытаясь найти партизан

Главное: В Мелитополе оккупанты под видом гражданских ищут партизан. Переодетые представители спецслужб РФ ходят по рынкам, супермаркетам, по дворам, и слушают, о чем говорят горожане.

Детали: В Мелитополе российские оккупанты и спецслужбы начали переодеваться в гражданское с целью обнаружения местных партизан. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в эфире телемарафона.

«На территории Мелитополя российских военных и спецслужб больше чем гражданских. Они действительно переодеваются в гражданских. Они делают это в основном из-за сопротивления наших жителей. Переодетые представители спецслужб РФ ходят по рынкам, супермаркетам, по дворам, и слушают, о чем говорят горожане. Таким образом они пытаются найти партизан мелитопольских, которые оказывают сопротивление», — рассказал мэр.

По словам Федорова, сегодня в городе царит тотальное недоверие, в результате которого «с соседями не разговаривают», поскольку не знают, куда именно после этого дойдет информация.

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