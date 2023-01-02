Украина готовится к возможному массированному ракетному удару

Главное: Пока доподлинно неизвестно, будет ли бомбить РФ территорию Украины накануне Рождества и в этот праздник. Но защитники Украины будут готовиться и отражать все угрозы, которые летят.

Детали: Никто не знает, кроме российского руководства, нанесет ли РФ удар по Украине в канун и на Рождество, которое часть украинцев будет отмечать 7-го января. Об этом в эфире «24 канала» заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Мы ожидаем, мы готовимся... Мы же видим, что три дня подряд идут атаки. Как они себе там спланировали, пока что мы не знаем. Нам нужно просто готовиться и держать порох сухим, ракеты чтобы были заряжены, люди готовы», — говорит он.

Игнат добавил, что Россия не хочет менять своих намерений, поэтому защитники Украины будут готовиться и отражать все угрозы, которые летят. Он призвал верить в наши силы и поддерживать их.

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