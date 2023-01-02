Винницкий митрополит УПЦ передал гумпомощь переселенцам

Главное: Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий УПЦ посетил семьи вынужденных переселенцев с Востока Украины, которые в настоящее время живут в местном детском саду села Севериновка Жмеринского округа.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылок на eparhia.vn.ua, архиерей передал людям материальную помощь, продукты питания и средства личной гигиены. Для семей, в которых есть маленькие дети, были приобретены памперсы и другие необходимые вещи.

Винницкая епархия сформировала и передала очередную гуманитарную помощь при содействии Фонда «Мир вам» Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Митрополит Варсонофий пожелал скорейшего победного мира для Украины, терпения, а также призвал «надеяться на Бога, который сохранит нас и позволит всем вернуться в родные дома».

«Призываем помогать нашим ближним, которые из-за войны потеряли свои дома, или к сожалению были вынуждены их покинуть! Вместе победим!», — говорится на сайте епархии.