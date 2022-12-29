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Новости > Жителей Украины предупредили о затоплениях

Жителей Украины предупредили о затоплениях

Агата Кловская
29.12.22 09:07
84
Жителей Украины предупредили о затоплениях

Главное: В Украине есть вероятность затоплений. Ожидается подъем уровня воды.

Детали: В Гидрометцентре говорят, что на северо-западе Украины есть вероятность затоплений из-за подъема уровня воды в реках. Уже объявлен І уровень опасности.

Синоптики говорят, что в бассейнах Припяти и Западного Буга местами возможен выход воды на пойму и дальнейшее затопление пойменных территорий.

На реке Припять в створе поста Речица и реки Выжевка в створе поста старая Выжевка будет происходить затопление пойм.

Информируется, что возможно достижение отметок затопления сельскохозяйственных угодий и приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ковельского района Волынской области.

В тему: Стало известно, с какой погодой украинцы встретят Новый год.

Тэги: общество, погода, наводнение, погодные условия, синоптики, новости Украины

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