Жителей Украины предупредили о затоплениях

Главное: В Украине есть вероятность затоплений. Ожидается подъем уровня воды.

Детали: В Гидрометцентре говорят, что на северо-западе Украины есть вероятность затоплений из-за подъема уровня воды в реках. Уже объявлен І уровень опасности.

Синоптики говорят, что в бассейнах Припяти и Западного Буга местами возможен выход воды на пойму и дальнейшее затопление пойменных территорий.

На реке Припять в створе поста Речица и реки Выжевка в створе поста старая Выжевка будет происходить затопление пойм.

Информируется, что возможно достижение отметок затопления сельскохозяйственных угодий и приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ковельского района Волынской области.

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