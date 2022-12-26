На Кировоградщине дети воскресных школ УПЦ делают сотни окопных свечей на фронт

Главное: В Кировоградской области дети воскресной школы храма в честь святых апостолов Петра и Павла поселка Александрийское делают сотни окопных свечей для защитников Украины.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Александрийской епархии, об этом супруга настоятеля храма Надежда Бобурко, поделилась в Фейсбуке.

Супруга вместе с прихожанами и детьми воскресной школы еженедельно изготавливают окопные свечи, также к доброму делу приобщаются жители поселка.

«За вчерашний вечер мы изготовили более 500 окопных свечей. Есть воск, парафин, продолжаем собирать жестяные баночки (приносим в храм) и картонные коробки. Было много звонков от волонтеров, мамочек наших ребят, которые просят окопные свечи для наших воинов. Зима, свечей нужно больше», — рассказывает Надежда Бобурко.

Жена священника также написала слова благодарности семье, которая каждую неделю приносит в церковь около 500-600 баночек из-под консервов для изготовления окопных свечей.

«Еженедельно супруги идут на мусорную свалку, собирают баночки, моют и загибают острые края, чтобы никто не порезал рук. А уже в храме матушка и дети делают окопные свечи для наших защитников. Матушка подчеркивает, что именно такие люди являются примером для других для того, чтобы, помогая, приблизить Победу», — поделились в епархии.

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