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Новости > С начала войны в 2022 году в УПЦ погибли 7 священнослужителей, разрушены 75 храмов и 8 обителей

С начала войны в 2022 году в УПЦ погибли 7 священнослужителей, разрушены 75 храмов и 8 обителей

Александра Кудрявцева
25.12.22 14:30
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С начала войны в 2022 году в УПЦ погибли 7 священнослужителей, разрушены 75 храмов и 8 обителей
Главное: Вследствие военных действий на территории Украины погибли 7 священнослужителей Украинской Православной Церкви, обстрелами разрушены 75 храмов и 8 монастырей.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом говорится в отчете управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича).
 
Отмечается, что по состоянию на конец года погибли 7 священнослужителей, еще 12 получили ранения. Два клирика считаются без вести пропавшими.
 
Разрушены 75 храмов и молитвенных помещений, из них 14 были расположены на территории монастырей. Больше всего разрушенных храмов на территории Донецкой епархии — 35 и на территории Северодонецкой епархии — 17.
 
При обстрелах повреждено 300 храмов, из которых 17 действуют при монастырях. Больше всего храмовых сооружений пострадало на территории Донецкой епархии — 69, Северодонецкой епархии — 46, Горловской епархии — 28, Харьковской епархии — 26, Николаевской епархии — 23, Изюмской епархии — 21, Сумской епархии — 17 и Киевской епархии — 16.
 
Из-за военных действий разрушены 8 монашеских обителей — все на территории Донецкой епархии. 7 монастырей получили повреждения.
 
В тему: В УПЦ рассказали о социальной деятельности Церкви в условиях войны.

Тэги: храм, УПЦ, война в Украине

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