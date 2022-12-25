С начала войны в 2022 году в УПЦ погибли 7 священнослужителей, разрушены 75 храмов и 8 обителей

Главное: Вследствие военных действий на территории Украины погибли 7 священнослужителей Украинской Православной Церкви, обстрелами разрушены 75 храмов и 8 монастырей.

Отмечается, что по состоянию на конец года погибли 7 священнослужителей, еще 12 получили ранения. Два клирика считаются без вести пропавшими.

Разрушены 75 храмов и молитвенных помещений, из них 14 были расположены на территории монастырей. Больше всего разрушенных храмов на территории Донецкой епархии — 35 и на территории Северодонецкой епархии — 17.

При обстрелах повреждено 300 храмов, из которых 17 действуют при монастырях. Больше всего храмовых сооружений пострадало на территории Донецкой епархии — 69, Северодонецкой епархии — 46, Горловской епархии — 28, Харьковской епархии — 26, Николаевской епархии — 23, Изюмской епархии — 21, Сумской епархии — 17 и Киевской епархии — 16.

Из-за военных действий разрушены 8 монашеских обителей — все на территории Донецкой епархии. 7 монастырей получили повреждения.