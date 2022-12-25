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Новости > Предстоятель УПЦ в 2022 году возглавил более 200 богослужений, освящение новых храмов и канонизацию святого

Предстоятель УПЦ в 2022 году возглавил более 200 богослужений, освящение новых храмов и канонизацию святого

Александра Кудрявцева
24.12.22 19:15
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Предстоятель УПЦ в 2022 году возглавил более 200 богослужений, освящение новых храмов и канонизацию святого
Главное: В 2022 году Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Собор Украинской Православной Церкви и Собор епископов Украинской Православной Церкви, совершил более 200 богослужений, возглавил прославление в лике святых 1 подвижника благочестия, возглавил 8 епископских хиротонии и освятил 4 новых храма.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом говорится в отчете управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича).
 
27 мая в Свято-Пантелеимоновском женском монастыре в Феофании Киева Предстоятоль УПЦ возглавил собрание епископов, духовенства, монашества и мирян Украинской Православной Церкви, инициированное на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви 12 мая текущего года. После завершения собрания состоялось внеочередное заседание Священного Синода, на котором было принято решение о созыве Собора епископов УПЦ и Собора Украинской Православной Церкви — высших органов управления Украинской Православной Церкви.
 
На заседании Собора епископов были обсуждены дополнения и изменения действующего Устава об управлении Украинской Православной Церкви. После завершения Собора епископов УПЦ состоялось заседание Собора Украинской Православной Церкви.
 
Как Предстоятель Украинской Православной Церкви, Блаженнейший Митрополит Онуфрий обращался с Обращениями к многомиллионной пастве по неотложным вопросам. Так, 24 февраля 2022 года, в первый день войны, Блаженнейший одним из первых религиозных деятелей Украины осудил вооруженную агрессию России против Украины, обратился к Президенту России с просьбой прекратить войну и призвал верующих Украинской Православной Церкви к усиленной молитве за украинских воинов, защищающих Украину.
 
Митрополит Онуфрий встречался с представителями власти и культурными деятелями.
 
«19 июля встретился с Послом Соединенных Штатов Америки в Украине госпожа Бриджит Бринк по ее просьбе. Предстоятель поздравил госпожу Посла с началом ее дипломатической миссии в Украине. Во время встречи речь шла о жизни и деятельности Церкви в Украине в условиях войны», — говорится в отчете.
 
Предстоятель УПЦ принимал участие в общегосударственных мероприятиях. 24 августа 2022 года Блаженнейший Митрополит Онуфрий принял участие в торжественном мероприятии по случаю 31-й годовщины Дня Независимости, состоявшейся в Софийском соборе в Киеве. Его Блаженство обратился к Президенту Украины, главам и представителям конфессий и религиозных организаций, поздравляя с 31-й годовщиной независимости Украины.
 
Митрополит Онуфрий в 2022 году совершил более 200 богослужений и возглавил 8 архиерейских хиротоний. Также за отчетный период Предстоятель УПЦ совершил освящение 4-х храмов, из которых 3 в Киеве: 1) в честь святителя Николая Чудотворца в Святогорском Успенском Зимненском женском монастыре; 2) в честь священномученика Дионисия Ареопагита; 3) в честь преподобного Серафима Саровского в храмовом комплексе в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» и 4) в честь преподобного Сергея Радонежского.
 
Первосвятитель посещал с визитом города Киевщины, наиболее пострадавших во время оккупации.
 
«19 июня в городе Буча, Предстоятель УПЦ совершил Литургию в Петро-Павловском храме и заупокойную литию на кладбище, где похоронили местных жителей, погибших во время боевых действий и российской оккупации. После богослужения Блаженнейший освятил памятный крест, установленный во дворе храма в память о мирных жителях города, погибших в феврале — апреле 2022 года. 17 июля Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в храме в честь Архистратига Михаила в Бородянке. Перед этим Блаженнейший владыка совершил литию на местном кладбище за мирными жителями, погибшими в Бородянке во время нападения российских войск и оккупации», — сообщается в отчете.
 
11 сентября Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию с чином прославления в лике святых святителя Иерофея (Лобачевского) в Дерманском Свято-Троицком женском монастыре Ровенской епархии. Решение о канонизации этого подвижника благочестия было принято на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви 17 августа 2021 (журнал № 33).
 
9 ноября Предстоятель УПЦ возглавил торжественный годовой Акт Киевской духовной академии, посвященный 30-летию возрождения Киевской духовной академии.
 
В тему: Митрополит Онуфрий назвал главные события УПЦ в 2022 году.
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Онуфрий

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