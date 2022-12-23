Синоптик заявил, что зима в Украине временно отступила

Главное: В Украине отступила зима. В стране потеплело.

Детали: До конца 2022-о года и во время новогодних праздников зимней погоды в Украине не будет. Об этом сказал синоптик Игорь Кибальчич

Эксперт сообщил: «Арктический удар в Северной Америке запустил конвейер тепла из Атлантики в Европу».

По его словам, из-за этого до конца декабря и в начале января в нашей стране будет сохраняться аномально теплая погода с осадками преимущественно в виде дождя и мороси.

Резюмируется: «На Рождество и Новый год снежный покров будет отсутствовать в большинстве областей».

В тему: Стало известно, какой будет погода в Украине в Новогоднюю ночь.