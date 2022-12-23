В Судане при побеге с базы ополченцев… погибли львы

Главное: В Судане погибли львы. Они пытались сбежать от ополченцев.

Детали: Неприятный инцидент произошел в Судане. Тут при попытке побега из загона на территории базы проправительственных ополченцев погибли три льва.

Об этом информирует местный Центр по спасению животных.

Сообщается, что три льва, которых звали Лео, Ренас и Амани, родились два года назад на одном из объектов организации.

Животные были проданы на ферму, которая принадлежит военизированным «Силам быстрой поддержки», отколовшимся от ополчения «Джанджавид».

На днях зоозащитники получили звонок от офицера ополченцев, который рассказал, что львы сбежали из своего загона.

Отмечается: «Мы немедленно мобилизовали нашу команду и оборудование, а также разработали план по безопасной поимке или усыплению львов».

Позже защитникам животных сказали не приезжать, так как львов уже застрелили.

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