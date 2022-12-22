Украинский психолог раскрыла секрет, как победить бессонницу

Главное: Украинский психолог рассказала, как справиться с проблемой бессонницы. Она разработала специальную методику.

Детали: С проблемой бессонницы за время войны столкнулись, пожалуй, все. Стресс, страх из-за вероятных тревог, постоянное нервное напряжение отбирают у украинцев сон. Как его вернуть, расказала психолог-методист программы «Несокрушимая мама» совместной смены «Фонда Маша» и Гуманитарного проекта Saving Lives Ольга Коптева.

По ее словам, нужно выполнять упражнения на наряжение и расслабление мышц. Детальней о методике читайте по ссылке.

«Мышечное напряжение помогает расслабиться, а концентрация на определенном порядке выполнения упражнения отвлекает нас от ненужных перед сном мнений Как результат — вы засыпаете», — объясняет действие упражнения Ольга Коптева.