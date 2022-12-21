Маск поставил необычное условие для своего ухода с поста гендиректора Twitter

Главное: Илон Маск готов уйти с поста генерального директора Twitter. Но есть условие.

Детали: Владелец Twitter Илон Маск заявил, что готов уйти с поста генерального директора социальной сети. При этом у себя на страничке он выдвинул необычное условие для этого.

Так, миллиардер написал следующее: «Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу!».

По его словам, после отставки он планирует заниматься исключительно управлением командами программного обеспечения и серверов.

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