Главное: Киевлян предупредили о перебоях в водоснабжении. Коммунальщики проводят восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры.

Детали: В течение последующих нескольких часов в Киеве возможны перебои с водоснабжением, в связи с проведением восстановительных работ на объектах энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации.

Также в мэрии отметили, что все службы в городе работают круглосуточно, для стабилизации ситуации после обстрелов.

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