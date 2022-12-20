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Новости > В Аргентине объявили выходной по случаю победы на ЧМ-2022

В Аргентине объявили выходной по случаю победы на ЧМ-2022

Александр Панько
20.12.22 10:48
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В Аргентине объявили выходной по случаю победы на ЧМ-2022

Главное: Вторник в Аргентине будет выходным днем. По случаю победы в Катаре.

Детали: После победы сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре, вторник, 20 декабря, решили объявить выходным днем. Об этом сообщили в администрации президента.

Ожидается, что народ сможет встретить команду, которая поздно ночью вернется на родину.

В середине дня футболисты отправятся к обелиску в центре Буэнос-Айреса, который является традиционным местом для встреч и празднований.

В тему: Аргентина - чемпион мира по футболу.

Тэги: футбол, Аргентина, спорт, Чемпионат мира по футболу

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