Украину накрыли весьма серьезные морозы

Главное: Погода в Украине меняется. Пришли морозы.
Детали: В понедельник, 19 декабря, в Украине ударили морозы. Появился прогноз Гидрометцентра.
Синоптики говорят, что, при этом, осадки не ожидаются.
Отмечается, что на дорогах западных и северных областей местами будет гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, в западных областях южный 5-10 метров в секунду.
В северных областях ночью прогнозируют 8-13 мороза, а днем минус 3-7.
В западных регионах ночью будет минус 10-14, а днем от 6 мороза до 1 тепла.
На востоке страны ночью обещают 2-8 мороза, а днем минус 2-6.
На юге Украины прогнозируют ночью минус 3-7, а днем от 1 мороза до 2 тепла.
В центральных областях ночью будет минус 9-13, а днем 2-4 мороза.
В Киеве ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западных направлений 5-10 метров с секунду. Ночью ожидается 9-11 мороза, а днем минус 4-6.
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