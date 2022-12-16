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Новости > США пообещали Украине новые системы ПВО

США пообещали Украине новые системы ПВО

Александр Панько
16.12.22 18:31
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США пообещали Украине новые системы ПВО

Главное: Вашингтон объявит следующий пакет безопасности для Украины. В него войдет большее количество систем ПВО.

Детали: США намерены отправить в Украину дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил The Guardian со ссылкой на слова спикера Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, в скором времени Вашингтон объявит следующий пакет безопасности для Украины. Он также добавил, что в него войдет еще большее количество средств противовоздушной обороны для страны.

«Думаю, можно ожидать в этом пакете дополнительные возможности противовоздушной обороны», — отметил американский чиновник.

Кирби также сообщил, что Соединенные Штаты не обнаружили признаков подготовки наступления оккупантов на Киев. Однако американцы внимательно следят за развитием ситуации.

«Мы не видим каких-либо свидетельств, что прямо сейчас грядет наступление на Киев», — заявил спикер Белого дома.

Вашингтон продолжит максимально пристально следить за развитием ситуации вокруг передвижений сил российской армии, резюмировал Кирби.

В тему: Россияне повредили сегодня 9 объектов генерации Украины, 50% потребителей в стране остались без света.

Тэги: США, Украина, ПВО, военная помощь, Джон Кирби, новости Украины

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