Россия останется без легендарных чипсов

Главное: Россия столкнулась с «проблемой». В стране заканчиваются чипсы Pringles.

Детали: Россияне столкнулись с забавной «проблемой». Как пишут местные СМИ, в стране заканчиваются запасы легендарных американских чипсов Pringles, которые не ввозят из-за санкций, вызванных войной в Украине.

Примечательно, что российские торговые точки обещают покупателям заменить продукт отечественным аналогом.

Отмечается: «Учитывая, что поставки остановлены с марта, запасы минимальны или отсутствуют. Прямых аналогов на полке сейчас нет».

Напомним, что производитель чипсов компания Kellogg приостановила поставки своей продукции в Россию, а также инвестиции в стране. При этом в перечень товаров, разрешенных для ввоза в страну в рамках параллельного импорта, продукты питания по-прежнему не были включены.

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