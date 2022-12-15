Зеленский назвал следующие полгода решающими в противостоянии с РФ

Главное: Оборонная поддержка Украины должна быть не меньше, чем раньше, отметил Владимир Зеленский. По его словам, следующие полгода станут решающими.

Детали: Следующие полгода войны Украины с Россией станут решающими и потребуют еще больших усилий, чем за прошедшее время. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в обращении к Европейскому Совету в четверг, 15 декабря.

«Следующие полгода станут во многом решающими в том противостоянии, которое начала Россия этой агрессией. Агрессией против Украины и против каждого из вас, потому что финальная мишень России значительно дальше нашей границы и суверенитета. Следующие полгода потребуют от нас еще больших усилий, чем это прошедшее время», — заявил Зеленский.

Президент отметил, во-первых, что энергетический террор России должен потерпеть поражение во всех формах.

«Второе — зимняя устойчивость Украины. Призываю продолжать делать все, чтобы мы могли поддерживать энергообеспечение украинцев. Третий аспект — оборонная поддержка. Она должна быть не меньше, чем в прошлые полгода. Мы нуждаемся в более современных вооружениях, большем объеме поставок. Четвертое — дипломатия», — отметил Зеленский.

Также глава государства призвал союзников поддержать украинскую формулу мира.

«И пятое — на следующие полгода. Ценностная задача... Верю, что все акцентированное мной сегодня — будет реализовано. Потому что для Украины и для Европы, когда мы вместе, нет ничего невозможного. Любой террор мы победим, любые наши общие задачи — реализуем», — резюмировал Зеленский.

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